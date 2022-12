Neue Allianz in Tiroler Opposition lässt erstmals Muskeln spielen

Bei den Landtagswahlen im Herbst haben FPÖ und Liste Fritz je ein Mandat dazu gewonnen. Gemeinsam kommen sie jetzt auf zehn Sitze. Treten die beiden Parteien im Gespann auf, können sie nunmehr eine ganze Reihe von scharfen Oppositionswaffen nutzen. Und das ohne Grüne – bis vor Kurzem noch in der Regierung – oder Neos mit ins Boot holen zu müssen.

Nun lässt das Tandem erstmals die Muskeln spielen und beauftragt eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofs. Der soll herausfinden, wie viel Geld in Form von Spenden, Inseraten und Sponsoring von Landesunternehmen an politische Parteien und ihnen nahestehende Organisationen geflossen sind, erklärten am Montag die Klubobleute Markus Abwerzger (FPÖ) und Markus Sint (Liste Fritz) bei einer Pressekonferenz.