Nazi-Tattoo im Freibad: Verdächtiger in U-Haft genommen

Der Mann habe bei der Einvernahme auch zugegeben, in dem Bad in Braunau gewesen zu sein. Allerdings habe er seine einschlägigen Tattoos nicht bewusst herzeigen wollen, verantwortete er sich - er habe bloß darauf vergessen, sie zu bedecken.

Der Fall kam Anfang des Monats ins Rollen, nachdem einem bayerischen Polizisten, der unter den Badegästen war, ein Spruch auf der Haut eines Badegastes auffiel: "Blut und Ehre" - ein Nazi-Spruch, der in Deutschland verboten ist und deshalb die Aufmerksamkeit des deutschen Beamten erregte.

Der Verdächtige soll aber noch mehr inkriminierende Tätowierungen tragen, etwa einen Totenkopf mit Runen, die auch die SS verwendet hatte oder eine schwarze Sonne, von der Form her mit drei übereinander gelegten Hakenkreuzen beschreibbar - sie gilt als Erkennungszeichen in der rechtsextremen Szene. Die schwarze Sonne hat ihren historischen Hintergrund in einem Bodenornament, das die SS in der Wewelsburg anbrachte.