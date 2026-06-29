Die stille Katastrophe: Wie extreme Hitze die Natur zerstört

Den großen Wumms gab es nicht, diese Katastrophe kam schleichend. Doch ihre Auswirkungen werden noch lange zu spüren sein. Hitzewellen belasten nicht nur die Menschen, sondern auch Natur und Artenvielfalt.

Lebensräume verschwinden: Lacken und Tümpel trocknen aus, und mit ihnen sterben Amphibien, Insekten und Fische. „Laich und Kaulquappen haben keine Chance auf Überleben. Auch Regenwürmer ziehen sich in tiefere Erdschichten zurück, um nicht auszutrocknen“, heißt es beim WWF.

Das hat Effekte auf das gesamte Ökosystem. Amseln und Störche finden noch schwerer Futter. Auch die Insekten leiden: Die Hitze verkürzt die Blütezeit vieler Pflanzen, Nahrungsquellen versiegen. Das ist bei Weitem nicht das einzige Problem für die Bestäuber: Experimente zeigen, dass die Fruchtbarkeit der Insekten mit steigenden Temperaturen abnimmt.

Wo ist das Wasser?

Die Wassertemperaturen in Flüssen und Seen klettern nach oben. Montagmittag zeigte das Thermometer im Neusiedler See bei Neusiedl 30 Grad. Auch der Wasserstand sinkt deutlich. Der See verliert Wasser fast nur durch Verdunstung – und diese nimmt bei Hitze stark zu. Der See ging allerdings schon mit einem deutlichen Minus in die heißeste Phase des Sommers.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am anderen Ende Österreichs. Am vergangenen Wochenende war der Bodensee so warm wie noch nie um diese Zeit: 26,9 Grad. Die Messstelle Bregenz meldet wenig Wasser. Schon im Frühsommer war der Mangel deutlich sichtbar.