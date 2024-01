Pillenwälzer, Brillenschaf und Pinscher sind Natur des Jahres 2024

So schneiden und formen auch Pillenwälzer aus Kotbrocken Kugeln, die sie zum Schutz vor Konkurrenten meterweit in Sicherheit rollen. An den „Futterbirnen“ fressen sie sich satt, „Brutbirnen“ dienen der nächsten Generation als Zuhause und Nahrung.

Vor Jahrzehnten waren die bis zu 12 mm kleinen Sechsfüßer im Osten Österreichs noch gut unterwegs. Heute sind sie v.a. durch Antiparasitika, mit denen Nutztiere (vorsorglich) behandelt werden, gefährdet.