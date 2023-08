Uralt-Darmparasiten aus Kot von Bergleuten in Hallstatt enträtselt

Das Team setzte in der Folge auch auf Erbgut-Analysen: „Durch das Aufkommen neuer biomolekularer Analyseverfahren wie DNA- oder Proteinanalysen hat sich der Erkenntnishorizont enorm erweitert“, so Kerstin Kowarik vom Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI). Im Zuge der molekularbiologischen Untersuchungen wurde versucht, das erhaltene Genmaterial der Parasiten zu vervielfältigen.

Einblick in Evolution

Das gelang im Fall der Spulwurm-DNA auch. Man habe es nun mit den nach dem Wissensstand der Wiener Wissenschafter weltweit ersten Gensequenzen eines menschlichen Spulwurmes aus der Bronzezeit zu tun. Das sei interessant, da die Paläogenetik noch eine „vergleichsweise junge, aber spannende Wissenschaftsdisziplin“ ist, die verspricht „weitreichende Einblicke in die Evolution“ zu liefern, so Studien-Co-Autorin Julia Walochnik von der MedUni Wien.

Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass viele prähistorische Bergleute durchaus stark von Parasitenbefall geplagt wurden. Darauf lassen auch Funde von Pestwurz-Blättern in den Minen schließen, die als Hausmittel gegen Bauchschmerzen eingesetzt werden, heißt es in der Arbeit. Allerdings fanden die Wissenschafter nur Hinweise auf Spul- und Peitschenwurm-Arten. Das sei durchaus überraschend, da in anderen Analysen alter Exkremente aus diesen Epochen oft auch Schweine-, Rinder- oder Fischbandwürmer gefunden wurden.

Hygiene? Fehlanzeige!

Vor allem in der Eisenzeit dürften die Hygienestandards in den Salzminen bescheiden gewesen sein - so wurde vermutlich an den gleichen Orten gekocht, gegessen und die Notdurft verrichtet. Das Fehlen der Bandwürmer lasse daher darauf schließen, dass die Arbeiter offenbar ausreichend abgekochtes Fleisch aßen oder die verzehrten Tiere damals nicht mit den Parasiten infiziert waren.

Mehr darüber, wie die Knappen im Bergwerk gearbeitet und gelebt haben, lesen sie heute Abend in der KURIER-History.