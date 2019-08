Bedroht: Unsere Fische gehen den Bach runter

Mit Netzen unterschiedlicher Maschenweite an Bord legen die Wissenschafter zu ihrer nächtlichen Tour ab. Im Zick-Zack-Kurs tuckern sie über den glatten, dunklen See und bringen repräsentative Stichproben ein. Petri Dank. Jetzt sind auch Fischarten unterwegs, die sich tagsüber zum Schutz vor Räubern am Grund verstecken oder sonst im Schwarm tauchen.

Reinanken und Seesaiblinge nehmen die Forscher genauer unter die Lupe. Sie zählen den Fang nicht nur, sondern messen, wiegen und untersuchen die Lachsartigen auch auf Verletzungen und Parasiten. Zudem bestimmen sie Geschlecht, Laichreife und – an Hand der Jahresringe auf den Schuppen bzw. in den Gehörsteinchen – das Alter.