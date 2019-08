Tiere: Großes Artensterben im Wald und zu Wasser

Österreich

Österreich selbst sei weniger vom Artensterben betroffen, so der WWF auf KURIER-Anfrage. Dennoch bedrohe die intensive Bewirtschaftung heimischer Wälder den Lebensraum vieler Tierarten. Obwohl fast die Hälfte der Fläche Österreichs bewaldet ist, gelten nämlich nur ein Viertel der Wälder als naturnah und drei Prozent als natürlich.

Auf den ersten Blick völlig intakte Waldflächen bedeuten nicht automatisch, dass darin eine reichhaltige Tierpopulation wohne. So finden etwa die beiden Käferarten des Eichen- und des Alpenbocks durch die Forstwirtschaft in heimischen Wäldern zu wenig alte Bäume oder Totholz, das sie als Lebensgrundlage benötigen. Die Folge: Der Bestand geht zurück.

Neben all den Negativbeispielen nennt die Studie auch Positives: So konnte die Population von Gorillas in Zentral- und Ostafrika oder jene der Kapuzineraffen in Costa Rica durch ein Bündel an Maßnahmen wieder belebt werden.

Angesichts dieser Entwicklung fordert der WWF die Staatengemeinschaft auf, den planetaren Wald-Notstand zu erklären und einen "New Deal" für Mensch und Natur zu schließen. 2020 sei das zentrale Jahr, entscheidende Schritte einzuleiten.