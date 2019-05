Mehr Naturschutz: Bienen lieben britischen Führungsstil

„Ein Bienenvolk funktioniert wie Großbritannien. Die Königin sorgt für Harmonie, die Arbeitsbienen treffen die Entscheidungen“, sagt Max Schuster zu seinen Kursteilnehmern. Im Hintergrund ist ein lautes Surren zu hören, das so klingt, als wäre in der Nähe ein stark frequentierter Flugplatz in Betrieb. Nur, dass hier keine Propellermaschinen, sondern ununterbrochen fleißige Bienen starten oder landen. Auch wenn das Bienensterben in aller Munde ist, scheint die Welt im Garten von Johann Moser im Waldviertel in Ordnung: „Ich kann nicht klagen. Aber dort, wo es Raps gibt, höre ich immer wieder, dass es Probleme mit den Spritzmitteln gibt“, erzählt Moser.