Nationalteam für Biersommelier-Weltmeisterschaft steht

Österreich ist ein Bierland . Das zeigte sich vor allem am Wochenende bei der Biersommelier-Staatsmeisterschaft , die zum sechsten Mal in Linz stattfand.

Es wurde nicht nur der neue Staatsmeister gekürt – der Salzburger Oliver Klamminger – sondern auch das Nationalteam , das für die Biersommelier-WM 2025 in München für Österreich an den Start gehen wird.

„Darauf freuen wir uns schon sehr. Schließlich treten wir nächstes Jahr gegen die Crème de la Crème des Biersommelierwesens an“, so Karl Schwarz , Obmann des Brauereiverbandes. „Doch zuallererst möchte ich Oliver Klamminger – sowie dem ganzen Nationalteam – herzlich gratulieren!“ Der Salzburger setzte sich gegen 30 Konkurrenten durch.

Ausbildungsprogramm

Dass Österreich nicht nur gefühlt ein Land der Biere ist, zeigt auch ein Blick auf die Zahlen: Mit aktuell ca. 4.600 Biersommeliers ist man weltweiter Spitzenreiter in Sachen Bier-Wissen und Bierkultur, heißt es in einer Aussendung des Brauereiverbands. „Der Verband der Brauereien hat bereits 2006 das erfolgreiche Ausbildungsprogramm zum zertifizierten Biersommelier gestartet. Und dieses ist mittlerweile zum Vorbild für viele weitere Länder geworden“, erklärt Florian Berger, Geschäftsführer des Brauereiverbands.

Diese Länder treten dann bei der Weltmeisterschaft 2025 gegeneinander an. Vorab finden nationale Meisterschaften statt, etwa in der Schweiz, den Niederlanden und Deutschland im kommenden September. Auch in Ländern wie Brasilien, Mexiko oder Japan wird nach den besten nationalen Sommeliers gesucht.