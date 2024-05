Schlecht gesichert: Lkw verliert 500 Bierkisten im Kreisverkehr

Schade um das gute Bier, mit dem der 42-jährige ukrainischer Kraftfahrer aus Steyr unterwegs war. Denn er hat das kostbare Gut in einem Kreisverkehr "ausgeschüttet". Und das gleich in rauen Mengen.

Denn am Freitag ist er von Altheim kommend Richtung Ort im Innkreis in Oberösterreich mit seiner Fracht unterwegs gewesen. Dabei wurde ihm ein Kreisverkehr zum Verhängnis. Also mehr den Bier, denn er selbst blieb bei dem Zwischenfall glücklicherweise unverletzt.