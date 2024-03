Ein Statement für das Fremde: Dieses Bier ist „Åndas“

Der Künstler beschreibt das Bierprojekt so: „Åndas“ ist mehr als ein Name, es verkörpert die Essenz von „Variation“. „Åndas“ Bier dient als Brücke für den interkulturellen Dialog und als Mittelpunkt globaler Traditionen. „Åndas“ wurde innerhalb der Grenzen des Salzkammerguts geboren und verbindet die Essenz der Region mit globalen Nuancen.“

Glücklich mit dem Projekt ist Elisabeth Schweeger, künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt: „Was entsteht aus einer Symbiose, wenn sich verschiedene Kulturen begegnen und jeder mit seinen Erfahrungen etwas „anderes“ schafft? Es entsteht etwas Neues, „Åndas“ bringt uns zum Staunen, schmeckt vorzüglich und macht glücklich.“

Die Kampagne

Das Bier – das übrigens nicht in den Verkauf und in die Gastronomie kommt – oder vielmehr das Kunstprojekt mit dem Bier ist auch in eine begleitende Werbekampagne eingebettet. Diese soll die doppelte Identität des Bieres widerspiegeln – verankert in der Tradition und gleichzeitig mit Blick auf die Globalität.