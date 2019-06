Hohe Tauern: Wie ein Naturjuwel ein Megakraftwerk ersetzte

„Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Da habe ich gewusst, dass es vorbei war“, erinnert sich Theresia Hartig. 1989 verkündete Wirtschaftsminister Robert Graf, dass sich das geplante Speicherkraftwerk Dorfertal in der Gemeinde Kals am Großglockner wirtschaftlich nicht rechne und daher nicht gebaut werde. Damit endeten jahrelange Diskussionen im Spannungsfeld von E-Wirtschaft und Naturschutz, und ein Meilenstein für die Errichtung des Tiroler Teils des Nationalparks Hohe Tauern war gesetzt. Hartig engagierte sich damals in einer Bürgerinitiative.

Pläne für ein Kraftwerk im entlegenen Dorfertal, heute im Herzen des Nationalparks, gab es seit den Siebzigerjahren. Das Tal schien prädestiniert: Eine enge Klamm am Eingang, dahinter ein lang gezogenes, weites Tal. Der größte Speichersee Österreichs sollte entstehen.