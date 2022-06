Nacktvideos auf Facebook kosteten 20-Jährigen über 100.000 Euro

Ein 20 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirch ist von einem 27-jährigen Norddeutschen mit Nacktfotos und einem einschlägigen Video erpresst worden und hat diesem in mehreren Zahlungen eine insgesamt sechsstellige Summe überwiesen.

Der 27-Jährige gab sich vergangenen Herbst in sozialen Medien als Frau aus und stellte so den Kontakt zum Opfer her, berichtete die Polizei. Nachdem der 20-Jährige schließlich Anzeige erstattet hatte, wurde der Täter festgenommen.