Nachrichtenüberblick: Das sind die Themen des Tages

Wetter wechselhaft: Am heutigen Donnerstag ist es in weiten Teilen des Landes wechselnd sonnig und bewölkt. Besonders schön ist das Wetter in Vorarlberg und Tirol. In den Alpen und im Süden Österreichs kann es aber auch zu Gewittern kommen. Höchstwerte: 23 bis 30 Grad.