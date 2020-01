Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Heute noch einmal sonnig - am Wochenende Schnee: In vielen Landesteilen ist es noch einmal sehr sonnig. Im Norden und Osten ist unterhalb von rund 700 Metern Seehöhe aber wieder mit teils zähen Nebel- oder Hochnebelfeldern zu rechnen. Örtlich kann es aus der Nebelschicht zu Nieseln oder Schneegrieseln kommen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und auf den Bergen teils auch lebhaft aus Ost bis Südwest. Auch Frühtemperaturen von minus acht bis null Grad folgen Tageshöchstwerte bei Dauernebel von nur minus ein bis plus zwei Grad, sonst bis zu neun Grad.