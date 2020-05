Nach wochenlanger Quarantäne am Schiff wieder in der Heimat

Der letzte Tag am Schiff - wie genau lief die Rückreise ab?

Am 18. Mai um 3.45 Uhr Früh kam das angekündigte Kommando. Ich bin in dieser Nacht nicht einmal schlafen gegangen. Als ich von Bord ging und mich umdrehte, wurde mir erst bewusst, in was für einem Gefängnis ich eingesperrt war. Das Gefühl: unbeschreibliches Glück über die Freiheit. Im Hafen kamen dann zwei Mitarbeiter der österreichischen Botschaft, die mich auch zum Flughafen begleitet haben.

Die Behörden haben mehrfach betont, dass sie sich intensiv um Ihre Rückkehr bemüht haben. Wie waren Ihre Erfahrungen mit dem Außenamt?

Am Anfang wurde viel telefoniert. Im März wurde gesagt, ich kann jetzt nur warten. Der Hafen und der Flughafen waren zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Die Kommunikation mit den Behörden übernahmen größtenteils mein Cousin und meine Tante in Österreich, da meine Internetverbindung an Bord schlecht war. Dann schaltete sich Tyrol Air Ambulance ein. Man überlegte, wie man mich heimbringen könnte, wenn alle Stricke reißen. Sie hatten meinen Hilferuf auf Facebook gesehen. Nach diesem Video wurde die Kommunikation mit den Behörden und der MSC (Schiffgeschaft) besser und intensiviert.