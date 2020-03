Gestrandet in Vietnam: "Wir sind hier Menschen zweiter Klasse"

"Wir sitzen hier seit vier Tagen fest und sind komplett am Ende," sagt Sabrina P. am Telefon. Sie steckt wegen der Coronakrise in Vietnam fest. In ihrer Stimme hört man Resignation. Der jungen Frau und ihren Freundinnen ist der Reiseveranstalter abgesprungen, sie sind vollkommen auf sich alleine gestellt. Auch der zuständige Reiseleiter machte sich aus dem Staub. In der Verzweiflung hatten sie bereits einen Inlandflug gebucht - von Da Nang nach Ho Chi Minh - bessere Verbindungen soll es hier geben. Fehlanzeige.

Keiner zuständig

Das gestrandete Trio war am Anfang der Reise ein Quartett. Doch eine Freundin, Anna U., ist schon am Flughafen Schwechat angekommen ist. Ein Passagier war abgesprungen, es gab noch einen Platz in einer Thai Airlines-Maschine. Die anderen Drei müssen warten und werden zunehmend verzweifelter. "Wir sind im ständigen Kontakt mit den Behörden, auch unsere Verwandten telefonieren unentwegt mit dem Außenministerium."