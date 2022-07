Nach Unwetter in Kärnten: Täglich bis zu 700 Menschen im Einsatz

Im Kärntner Unwetter-Gebiet im Bezirk Villach-Land stehen auch mehr als eine Woche nach dem heftigsten Unwetter der vergangenen Jahrzehnte täglich mehr als 500 Personen im Einsatz. Rund 300 Schäden an Häusern und öffentlicher Infrastruktur in der Gemeinde Treffen sind bisher gemeldet worden, wurde bei der Zwischenbilanz des Einsatzstabes am Samstag berichtet. Der Katastropheneinsatz wird auch die kommende Woche andauern.

"In den ersten Tagen ging es darum Menschenleben zu retten, Zufahrten für die Einsatzorganisation zu schaffen und das gewaltige Schadensausmaß zu erkunden", schilderte Oberstleutnant Thomas Enenkel vom Bundesheer, er leitet den Einsatzstab. Mittlerweile seien 53 Schadstellen an öffentlicher Infrastruktur und 240 Schäden an privaten Gebäuden gemeldet worden. Das Schadensspektrum reiche von völligzerstörten Straßen und Brücken, verwüsteten Gebäude bis hin zu Totalausfällen im Kanal- und Stromnetz. Schwere Schäden an landwirtschaftlichen Nutzflächen und Forstgebieten kämen zusätzlich noch hinzu.