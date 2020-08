Nach Unfallserie: Flugpolizei auf der Suche nach neuem Chef

Doch es wurden auch Vorwürfe bezüglich Systemfehlern bei der Flugpolizei erhoben, ein Gerichtssachverständiger aus Tirol ortete flugdisziplinären Mängel. Zu einem tödlichen Absturz in Deutschlandsberg (2009) gibt es bis heute keinen offiziellen Absturzbericht.

Kommission tagte noch nicht

Eine Kommission des Innenministeriums soll die Häufung an Unfällen in den vergangenen Jahren nun noch einmal näher untersuchen. Eigentlich hätten die dafür vorgesehenen Experten aus der Schweiz und Deutschland im Februar zusammentreffen sollen, dies wurde laut einer Anfragebeantwortung des Innenministeriums an die Neos.Abgeordnete Stephanie Krisper aber angeblich wegen Corona verschoben.

Im Innenressort bestreitet man, dass dies auch finanzielle Gründe hat, wie zuletzt kolportiert worden war. Ministeriumssprecher Sörös meint dazu: „Die Bereitschaft, ein baldiges Treffen durchzuführen ist allerseits sehr hoch, setzt jedoch voraus, dass eine entsprechende Einigung über Datum, Ort und Art des Treffens erzielt werden kann.“