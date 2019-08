Nach tödlichem Unfall: So gefährlich sind Radanhänger für Kinder

Aber auch im Stadtverkehr – speziell in Wien –, können die Fahrradanhänger zur Gefahr werden, wie der Leiter der ÖAMTC Testabteilung, Steffan Kerbl sagt: „In der Stadt gibt es sehr viele Abbiege-Situationen. Dabei besteht das Risiko, dass die niedrigen Anhänger von Autofahrern übersehen werden. Das gilt auch für Lastenräder, in denen die Kinder vor dem Lenker sitzen.“ Auf Radwegen hingegen seien die Anhänger allerdings sicherer als Kindersitze am Gepäckträger. „Sollten die Eltern stürzen, fallen die Kinder nicht so tief wie bei einem Kindersitz.“