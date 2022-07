Nach tödlichem Flugzeugabsturz: Obduktionsergebnis liegt vor

Nach dem Flugzeugabsturz mit zwei Todesopfern vergangenen Samstag im oststeirischen Festenburg in der Gemeinde St. Lorenzen am Wechsel (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) erfolgte nun die Obduktion der beiden Leichen. Hinweise auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung habe es keine gegeben. Die Ermittlungen zur Absturzursache sind weiterhin am Laufen.