Nach tödlichem Felssturz bei Eisriesenwelt: Ermittlungen eingestellt

Der Felssturz ereignete sich am späten Vormittag des 12. Juli. Oberhalb des Einganges zur Eishöhle hatte sich der etwa ein bis zwei Kubikmeter große Felsblock aus der Wand gelöst. Er stürzte in die Tiefe und zersprang in viele kleinere Teile. Dabei wurde der Zubringerweg zur Eisenriesenwelt auf einer Breite von 100 Metern von Steinen getroffen.

Schutznetz errichtet

Der Weg war dort zwar größtenteils durch Steinschlaggalerien überdacht, einige Brocken stürzten aber auf den ungeschützten, bisher als sicher gegoltenen Abschnitt. Dabei wurde der 14-jährige Besucher von einem etwa 25 Kilogramm schweren Stein am Oberkörper getroffen und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch ein 19-Jähriger wurde von einem Stein am Bein getroffen und verletzt. Er konnte das Krankenhaus aber nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Der Zugangsweg zur der Höhle war nach dem Unglück zunächst gesperrt worden. Am 1. August, rund drei Wochen nach dem tödlichen Steinschlag, war der Weg und damit auch die Eisriesenwelt wieder geöffnet.

Die Betreibergesellschaft hatte binnen kürzester Zeit ein fünf Meter hohes und 42 Meter breites Schutznetz über dem Unfallort errichten lassen. Es soll nun für die Sicherheit der Besucher sorgen. Die Eisenriesenwelt ist eine der wichtigsten Besucherattraktionen im Bundesland Salzburg, sie feierte am 26. September 2020 ihren 100. Geburtstag.