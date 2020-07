Nach tödlichem Unfall: Eisriesenwelt wird genau geprüft

Nach den jüngsten Steinschlägen mit vier Todesopfern - neben den sonntäglichen Unfällen in Salzburg und Kärnten waren am vergangenen Mittwoch auch in der steirischen Bärenschützklamm drei Menschen ums Leben gekommen - stellt sich nun die Frage nach dem Hintergrund dieser Häufung.

Starkregen als Auslöser

Für Robert Supper, Vizerektor der Geologischen Bundesanstalt in Wien, steht fest, dass die vorangegangenen Starkregenfälle ausschlaggebend für die Unglücke waren. "Der Regen löst die Steine in den Fugen", erläuterte der Experte am Montag im Gespräch mit der APA. Dass in weiterer Folge Steinbrocken oder Felsen in die Tiefe krachen, sei vorhersehbar.