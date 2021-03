Nach Tod von Krankenschwester: In Großbritannien "kein einziger Fall bekannt"

Nach dem Tod einer Krankenschwester wenige Tage nach einer Covid-Impfung mit dem Impfstoff von Astra Zeneca reißt die Aufregung nicht ab: Am Dienstag wurde bekannt, dass eine steirische Krankenschwester eine Lungenemoblie erlitt - auch sie hatte einige Tage zuvor eine Injektion mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff erhalten. Der Betroffenen geht es mittlerweile wieder besser, seit Dienstag ist sie nach einem Spitalsaufenthalt wieder zu Hause.

"Ich halte es tatsächlich für sehr wichtig, dass die Gesundheitsbehörden jeden Vorfall sehr genau prüfen", sagte dazu Andrew Pollard, Direktor der Oxford Vaccine Group. Aber: "Vorkommnisse wie diese wurden in England nicht beobachtet, während dort bereits Millionen an Dosen verimpft worden sind - und das unter sehr genauer Beobachtung."

Auch Sarah Gilbert, Professorin für Vakzinologie an der Universität Oxford, ergänzte: "Mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem es zu einem Blutgerinnsel in Zusammenhang mit der Impfung gekommen wäre. Das sind einzigartige Beobachtungen bis jetzt."

Ein Zusammenhang zwischen der Embolie und der Impfung kann derzeit nicht hergestellt werden, allerdings sind die Behörden alarmiert: Wie berichtet, wurde die Charge ABV 5300 am Wochenende zurückgerufen und gesperrt, nachdem eine Krankenschwester in Zwettl (Niederösterreich) zehn Tage nach der Impfung an einer Gerinnungsstörung starb. Auch eine ihrer Kolleginnen hatte gesundheitliche Probleme. Ebenfalls eine Lungenembolie.