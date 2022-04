Nach Sturz in Tiroler Teich: Kleinkind vorerst stabil

Ein 16 Monate alter Bub, der Freitagnachmittag in Tarrenz im Tiroler Bezirk Imst in einen Gartenteich gestürzt war und reanimiert werden musste, befindet sich weiter auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik. Der Zustand des Kleinkindes sei „vorerst stabil“, sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger am Samstag. Der Vater des Kindes, der sich kurz entfernt hatte, fand seinen Sohn leblos im Teich treibend vor.

Zusammen mit Bekannten begann er sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Reanimation gelang schließlich. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers und Sanitäter führten die weitere Versorgung durch. Nach rund einer Stunde wurde das Kind in die Klinik geflogen.