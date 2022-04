Motorradfahrer touchierte in Vorarlberg Steinmauer: Schwer verletzt

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist am späten Freitagabend in Bludenz in Vorarlberg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei auf der Klostertalerstraße taleinwärts unterwegs, als er die Kontrolle verlor und auf einen Grünstreifen geriet. Dort touchierte er eine Steinmauer und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Der Mann kam 30 Meter von seinem Motorrad entfernt zu liegen. Ein zufällig vorbeifahrender Pkw-Lenker hielt an und verständigte die Rettungskräfte.