Nach sexueller Belästigung in Tiroler Bus Verdächtiger festgenommen

Nach Bekanntwerden einer sexuellen Belästigung Donnerstagnachmittag in einem Linienbus von Hall in Tirol nach Wattens (Bezirk Innsbruck Land), bei der ein Mädchen von einem Mann unsittlich am Bein berührt worden war, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handelte sich dabei um einen 23-Jährigen, teilte die Exekutive mit. Dieser soll zudem bei einer Busfahrt eine weitere Frau unsittlich berührt haben.

Der Verdächtige zeigte sich bisher nicht geständig. Der Syrer, der Freitagabend festgenommen worden war, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.

Lichtbilder

Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler über jene Frau, die ebenfalls Opfer einer sexuellen Belästigung im Bus gewesen sein soll. Sie meldete sich nur wenige Stunden nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufes bei der Polizeiinspektion Wattens und konnte den Beamten Lichtbilder der Person vorzeigen. Schließlich wurde der Mann als Tatverdächtiger identifiziert.

Im Falle des Mädchens soll sich der Mann schon zu Beginn der Busfahrt neben es gesetzt haben. Die Jugendliche drückte den mutmaßlichen Täter gleich von sich weg und wechselte den Platz. Der Verdächtige stieg gemeinsam mit dem Mädchen in Wattens an der Bushaltestelle auf Höhe der Kristallwelten aus, hatte es geheißen.