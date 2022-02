Nach Sanierung: Ein neues Büro für den Innenminister

Die Herrengasse im Stadtzentrum von Wien dient gleich mehreren Palais als Adresse. Das am besten bewachte ist jenes mit der Hausnummer 7. Dort, im Palais Modena, war schon in der Monarchie die oberste Polizeibehörde untergebracht. Und auch heute ist es der Sitz des Innenministeriums. Über ein Jahr lang mussten allerdings die Minister, zuerst Karl Nehammer und jetzt Gerhard Karner (beide ÖVP), den Sicherheitsapparat von einem Ausweichquartier am Minoritenplatz führen, weil das unter Denkmalschutz stehende Gebäude einer Generalsanierung unterzogen wurde.

Jetzt allerdings sind die Arbeiten abgeschlossen und Karner kann wieder in das historische Ministerbüro im Palais übersiedeln.