Nach Mordalarm in Gröbming: Verdächtige ohne Erinnerung

Die 52-jährige hatte am Dienstag selbst noch die Einsatzkräfte gerufen. Die Polizisten trafen in der Wohnung auf den am Boden liegenden Mann, für ihn gab es jedoch aber keine Rettung mehr. Die Beamten nahmen die Frau fest und fanden hinter einer Tür die mögliche Tatwaffe.

Dass es ein Suizid war, wurde rasch bezweifelt. Die Obduktion am Mittwoch bestätigte das: Die Stiche kann sich der 63-Jährige nicht selbst zugefügt haben. Nachdem die Verdächtige wieder nüchtern war, wurde sie befragt: Sie sagte, sie habe noch zu Mittag mit dem Mann gegessen und Alkohol getrunken. Danach könne sie sich an nichts mehr erinnern. Ob über die Frau die Untersuchungshaft verhängt wird, war noch nicht entschieden. Dies könnte auch erst am Freitag der Fall sein.