Nach Leichenfund im Neusiedler See: Obduktionsergebnis ausständig

Nach der Entdeckung eines toten Mannes im Neusiedler See in der Ruster Bucht am Dienstag ist das Ergebnis der angeordneten Obduktion noch ausständig. Im Laufe des Mittwochs oder am Donnerstag könnte feststehen, ob es sich um einen Unfall gehandelt hat oder Fremdverschulden vorliegen könnte, hieß es seitens der Polizei zur APA.