Nach Home-Invasion bei Salzburger Juwelierfamilie: Zweite Festnahme

Nach dem Überfall auf eine Salzburger Juwelierfamilie am 15. August des Vorjahres hat die Polizei in Prag Mittwochfrüh einen zweiten Verdächtigen festgenommen, teilte die Polizei Salzburg mit. Der 39-jährige Tscheche war mit Haftbefehl gesucht worden. Laut DNA-Spuren sei er mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Home Invasion beteiligt gewesen. Ein zweiter Verdächtiger war bereits vor über einem Jahr verhaftet worden, er sitzt in Salzburg in U-Haft und wartet auf den Prozess.

Die genauen Umstände der Festnahme waren der Polizei in der Mozartstadt noch nicht bekannt. Auf die Spur der Verdächtigen waren die Kriminalisten bei den Ermittlungen im Umfeld jenes 43-jährigen Landsmannes gekommen, der bereits am 5. November 2019 in Prag festgenommen worden war.

DNA-Vergleich brachte Erfolg

Aufgrund des DNA-Vergleichs des 39-Jährigen mit Spuren vom Tatort gehen die Ermittler davon aus, dass sich auch er am Tatort am Rande der Landeshauptstadt aufgehalten hat. Der Mann sitzt nun in seiner Heimat in Haft und soll ebenfalls nach Salzburg ausgeliefert werden. Gegen den 43-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage wegen schweren Raubes, erpresserischer Entführung, Brandstiftung und schwerer Nötigung erhoben.