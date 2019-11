Home Invasion bei Juweliersfamilie geklärt: Verdächtiger festgenommen

Die Home Invasion bei einer bekannten Salzburger Juweliersfamilie ist geklärt. Der Verdächtiger, ein 42-jährige Tscheche, wurde nun festgenommen.

Beamte einer tschechischen Sondereineinheit nahmen den Mann - im Beisein der Salzburger Ermittler - heute, Dienstag, um 4.30 Uhr in seiner Wohnung in Prag fest. Das gaben Ermittler am Dienstag bekannt.

Die Auswertung von Videos und ein DNA-Abgleich haben auf die Spur des Mannes geführt. Gleichzeitig wurden in Prag zwei Hausdurchsuchungen durchgeführt.