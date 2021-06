Nach Fund von Giftschlangen in Klagenfurt weiteres Tier aufgetaucht

Nachdem vergangene Woche in der Wohnung eines 26-jährigen Fußfessel-Häftlings in Klagenfurt zehn Giftschlangen gefunden worden waren, ist am Mittwoch ein weiteres Tier entdeckt worden. Laut Polizei wurde eine Bambusotter in einem Terrarium im Wohnzimmer gefunden.

Die Giftschlange wurde von Helga Happ übernommen und in ihren gleichnamigen Reptilienzoo gebracht. Die weitere Durchsuchung der Wohnung und des Kellerabteils des Mannes verlief negativ.

Kontrolle

Die Polizei war vergangenen Donnerstag bei einer Kontrolle bei dem 26-Jährigen auf die Schlangen gestoßen. Der Mann hatte die Tiere, unter ihnen ein Taipan, der als giftigste Schlange der Welt gilt, verbotenerweise in seiner Wohnung, er dürfte sie übers Internet bestellt haben. Außerdem stießen die Beamten auch noch auf drei Vogelspinnen.

Weil die Tiere unter teils chaotischen Bedingungen gehalten wurden und der 26-Jährige jede Aussage über die genaue Zahl der Tiere in seiner Wohnung verweigert hatte, waren die Beamten mit Reptilien-Expertin Happ noch einmal zum Sucheinsatz in die Wohnung gekommen.