Gewitterfront zieht über Österreich: Feuerwehren im Dauereinsatz

Franz Resperger, Pressesprecher des NÖ Landesfeuerwehrkommandos sagte am Dienstag um 22 Uhr zum KURIER, dass in Amstetten insgesamt 50 Feuerwehren im Einsatz waren, das Unwetter sei mittlerweile aber abgezogen.

Vorarlberg: Boot in Seenot in der Harder Bucht

Bereits am Nachmittag hat heftiger Sturmwind in Vorarlberg für mehr als 20 Feuerwehreinsätze gesorgt. Auch hier waren vor allem Schäden durch umgestürzte Bäume und heruntergefallene Dachziegel das Problem.

Wie die Polizei berichtet, sind in Bregenz Bäume auf ein Wohnhaus und Stallungen gefallen - Menschen oder Tiere kamen dabei nicht zu Schaden. In der Harder Bucht im Bezirk Bregenz hat zudem ein Boot Mastbruch erlitten. Wasserrettung und Feuerwehr wurden alarmiert, das Boot wurde in den Harder Hafen geschleppt. Die Besatzung wurde vom Roten Kreuz versorgt, benötigte aber keine weitere medizinische Betreuung.

Bisher gab es keine Meldungen über Verletzte in Zusammenhang mit den Sturmereignissen am Dienstagabend.