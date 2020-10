Nach der Wien-Wahl: Michael Ludwig hat alle Optionen

Bestes Ergebnis für Grün

Die Grünen legen zu und dürften zumindest eines ihrer beiden Wahlziele erreichen: Sie werden wohl ihr bisher bestes Ergebnis in Wien einfahren – oder die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2005 zumindest egalisieren. 2015 kam die Partei auf 11,8 Prozent. Ob die Grünen vollends zufrieden sein können, entscheidet sich wohl erst in einigen Wochen: Das erklärte Ziel ist der Verbleib in der Stadtregierung. Ob Rot-Grün in die Verlängerung geht, entscheidet nun aber vor allem SPÖ-Chef Michael Ludwig.

Neos könnten FPÖ überholen

Die Pinken legten zu – und könnten überraschend sogar die FPÖ in der Wählergunst überholen. Bei vergangenen Wahlen waren die Neos bei Briefwählern stark, das könnte ihnen zugutekommen. Die Neos haben sich im Wahlkampf überraschend früh als kleiner Koalitionspartner der SPÖ angeboten. Lange war unklar, ob sich eine gemeinsame Mehrheit rechnerisch ausgeht. Zumindest das ist nach dem Wahlabend fix.