Nach FPÖ-Desaster in Wien: Muss Hofer gehen?

Mit dem vorläufigen – in Relation zu anderen Parteien desaströsen – Wahlergebnis stehen viele FPÖ-Funktionäre in Wien alsbald ohne Job da. Auf Bundesebene indes dürften die Positionen vorerst unangetastet bleiben. Niemand will oder drängt gar nach der Wahl-Talfahrt (Nationalratswahl, Burgenland, Wien) an die Spitze.

"Der Verlust ist seit Monaten eingepreist"

Bundesparteiobmann Norbert Hofer wird wegen der Wien-Wahl nicht infrage gestellt werden, sind sich die FPÖ-Landesgruppen auf KURIER-Nachfrage einig. Der Verlust sei seit Monaten eingepreist, so Stv. Bundesparteiobmann und Oberösterreichs FP-Landeschef Manfred Haimbuchner. "Es wird eine Diskussion mit Hofer geben, aber nicht über ihn“, heißt es in der Partei.