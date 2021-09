Nach dem Tod zweier Mädchen: Familien und Anwälte fordern Änderung im Asylsystem

Es sind die Stimmen der Angehörigen, mit denen die Anwälte Florian Höllwarth und Johannes Öhlböck am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien aufmerksam machen wollen. Es sind die Eltern der toten Mädchen Manuela (16) und Leonie (13).

Manuela wurde im Jänner 2019 in Wiener Neustadt von einem jungen Syrer ermordet. Leonie wurde im vergangenen Juni sexuell missbraucht und schließlich leblos auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt abgelegt. Die vier mutmaßlichen Täter, es handelt sich um Männer aus Afghanistan, befinden sich in U-Haft bzw. Auslieferungshaft. Zumindest einer von ihnen war vorbestraft.

"Es geht nicht um Rache"

Höllwarth und Öhlböck vertreten die Hinterbliebenen. Und sie betonen: "Den Eltern geht es nicht um Rache." Es gehe vielmehr um eine "Änderung des Systems". "Am Ende des Tages soll hier aber nicht das Stichwort Fremdenhass stehen", sagt Öhlböck.

Sie haben fünf Punkte ausgearbeitet, um derartige Taten künftig möglichst zu verhindern - auch in Absprache mit den Eltern.