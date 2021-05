„Nach dem Mord an meiner Tochter hat sich nichts geändert“

Frauenhäuser müsse man finanziell stärken und das Angebot für Opfer von Gewalt weiter ausbauen, fordert die 43-Jährige. Was sie besonders bekrittelt: „Dass man sofort ins rechte Lager gedrängt wird, wenn man mehr Sicherheit fordert. Was hat das mit rechts zu tun, wenn unsere Kinder in Gefahr sind“, erklärt Manuela K. Unterstützung und Hilfe hat sie nach dem Mord von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz erhalten. Als Vizebürgermeister in Wiener Neustadt hat er sich für die Familie eingesetzt. „Der Fall zeigt ganz konkret, dass es einer dringenden Strafrechtsreform bedarf, um bei Gefährdern früher eingreifen zu können. Politik, die nicht klar handelt, ist traurigerweise tödlich“, sagt Schnedlitz. P. Wammerl