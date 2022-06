Nach Cyber-Attacke auf Land Kärnten haben Hacker Daten veröffentlicht

Der Angriff auf ihre IT-Systeme beschäftigt die Kärntner Landesregierung nun schon seit Wochen. Die Hackergruppe BlackCat, die hinter der Cyber-Attacke steht, hat jetzt begonnen, Daten zu veröffentlichen. Wie Sicherheitsexperte Sebastian Bicchi auf Twitter bekannt gab, soll BlackCat/ALEPH insgesamt 250 GB Daten aus Kärnten erbeutet haben. 5,6 GB davon wurden geleakt.

Dazu zählen etwa E-Mails, Corona-Tests, Reisepass-Daten und Visa von Bürgern sowie politische Positionspapiere und ein Folder zur Hypo-Bank.

Lösegeldforderung

Die Angreifer hatten am 25. Mai fünf Millionen Dollar Lösegeld gefordert. Das Land Kärnten hatte die Zahlung jedoch abgelehnt. Die Daten seien auf Backup-Systemen gesichert, hieß es in der Begründung, und man habe keine Hinweise entdeckt, dass die Angreifer auch Daten abgesaugt hätten.

Bicchi meint nun aber, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass in den nächsten Tagen weitere Daten veröffentlicht würden, wenn das Land den Forderungen nicht nachkomme. Üblicherweise geschehe dies schrittweise, um den Druck zu erhöhen, so der Sicherheitsexperte. Ein veröffentlichter Download-Link zu den Daten sei zwar mittlerweile wieder entfernt worden, mit einem neuen sei jedoch zu rechnen.

Keine Hinweise auf Täter

Der Angriff legte unter anderem Mailprogramme und die Website des Landes sowie mehrerer Bezirkshauptmannschaften lahm. Noch habe man keine Information darüber, wie die Täter ins System gelangt sind, sagte Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, am Donnerstag. „Das wird weiter analysiert, was ein langwieriger Prozess ist“, so Kurath.

Reaktion des Landes auf die Veröffentlichung der Daten gibt es bislang noch keine.