Virus-Variation in Tirol: Behörde und Polizei befragen Briten am Samstag

Nach dem Bekanntwerden von 17 Verdachtsfällen der britischen Coronavirus-Mutation im Tiroler Jochberg dauern die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen an. Die in Quarantäne befindlichen, großteils britischen Staatsbürger werden am Samstag von der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel und assistierend vom Landeskriminalamt befragt, sagte der Leiter des Corona-Einsatzstabes des Landes, Elmar Rizzoli, der APA am Freitag.

Dann wird es auch um, vom britischen Boulevardblatt "The Sun" aufgebrachte, Party-Gerüchte rund um die Betroffenen gehen, die offenbar an einem privaten Skilehrer-Vorbereitungskurs teilgenommen haben sollen. Die "Sun" berichtete von "Non-Stop-Partys", die es seit der Ankunft der Landsleute in Tirol gegeben haben soll - und berief sich dabei auf einen der Teilnehmer.