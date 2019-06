Nach Brandanschlägen in Graz: Verdächtiger vor U-Haft

Keine neuen Erkenntnisse hat es am Freitag beim wegen Brandstiftung verdächtigen 45-jährigen Iraker in Graz gegeben. Der Mann wurde mittlerweile aber in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht und wartete dort auf den Haftrichter. Der Verdächtige hatte am Mittwoch vier Feuer in öffentlichen Gebäuden gelegt. Hintergrund dürfte ein Sorgerechtsstreit mit den Behörden sein.

Bisher war der mutmaßliche Brandstifter bei den Vernehmungen sehr schweigsam. Für die Befragungen wurde dennoch ein Dolmetscher hinzugezogen.

Von Securitys im Bahnhof festgehalten

Der 45-jährige Verdächtige hatte Mittwochvormittag im Bezirksgericht Graz-West, vor dem Bürgermeisteramt im Rathaus, in der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung sowie am Grazer Hauptbahnhof Feuer gelegt. Am letzten der vier Tatorte randalierte er auch, zerstörte Automaten und ging auf Passanten los. ÖBB-Sicherheitsleute und andere Zeugen schritten ein und hielten den Verdächtigen fest, bis die Polizei eintraf. Er wurde festgenommen.