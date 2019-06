Brandanschläge auf Grazer Behörden: Verdächtiger bereits gefasst

In Graz soll es Mittwochvormittag zu mehreren - teilweise versuchten - Anschlägen gekommen sein: Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurden beim Rathaus, am Bezirksgericht Graz-West sowie dem Sitz der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung in der Nähe des Hauptbahnhofes Brandsätze gefunden.

Im Rathaus soll es auch tatsächlich gebrannt haben. Meldungen über Verletzte gab es vorerst keine. Ein Tatverdächtiger wurde laut Polizei bereits gefasst; die Taten sollen laut ersten Informationen keinen politischen Hintergrund haben.