Nach Aus für GTI-Treffen: Mögliche Alternative in Kärnten

Nach über 40 Jahren wird es im Jahr 2023 kein GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee geben. Der Ort in Kärnten erteilt der Veranstaltung eine endgültige Absage. Eine deutsche Tuningfirma will das endgültige Aus jedoch abwenden. In einem Posting auf Facebook verkündet "gepfeffert.com", dass es am 13. Mai zu einem offiziellen Wörthersee-Treffen auf den Pyramidenkogel in Keutschach kommen wird.