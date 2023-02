"Gib Gummi" vorbei: GTI-Treffen in Reifnitz findet ab 2023 nicht mehr statt

Das GTI-Treffen in Kärnten ist berühmt-berüchtigt. Und wer an GTI denkt, der denkt auch an die Gemeinde Reifnitz. Umso mehr überraschte eine Aussendung der Gemeinde am Montag: Darin teilte der Bürgermeister mit, dass ab heuer keine GTI-Treffen mehr stattfinden werden - und zwar auf die kommenden Jahre.

Darin heißt es: "Die Geschichte dieses Großevents ist untrennbar mit dem Ortsteil Reifnitz verbunden und hat unserer Gemeinde viele Begegnungen, große Bekanntheit und nicht zuletzt auch wirtschaftliche Impulse gebracht. Gleichzeitig hat der enorme Teilnehmeranstieg über die Jahre auch immer deutlicher die Grenzen des möglichen Wachstums und der Belastbarkeit unserer Gemeinde und der gesamten Wörthersee-Region aufgezeigt."

Klimaschutz weiterer Grund

Doch auch der Klimaschutz wird in dem Schreiben explizit als ein Grund für das Ende von "Gib Gummi" am Wörthersee erwähnt. "Die Auswirkungen des Klimawandels, die Verantwortung der politischen Entscheider für den Erhalt der Öko-Systeme und die Notwendigkeit, das Handeln auf allen Ebenen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit auszurichten machen es erforderlich, die Zukunftsgestaltung unter neue Prämissen zu stellen", hält der Bürgermeister der Gemeinde Maria Wörth, Markus Perdacher (ÖVP), fest.

Vielmehr verschreibt man sich am See nun der Nachhaltigkeit. Es sei ein "umfassender Transformationsprozess eingeleitet worden." In den nächsten Jahren sollen im Zuge der Umsetzung des Ortsentwicklungsprogramms einige der bisher für Großevents genutzten Areale einer neuen Bestimmung zugeführt und neue Einrichtungen geschaffen.

Perdacher zeigt sich nach dem Rückzug der Gemeinde aus dem GTI-Treffen für künftige Entwicklungen offen: „Gerne prüfen wir auch in Zukunft Vorschläge und Ideen für Veranstaltungen in unserer Gemeinde, werden aber abwägen, inwieweit sie mit unseren Vorstellungen von sozialer und ökologischer Verträglichkeit übereinstimmen und hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen."

Zuletzt war das Treffen, auch pandemiebedingt, drei Mal ausgefallen.