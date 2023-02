34-Jähriger stürzte mit Skidoo ab: Unfall stundenlang nicht entdeckt

Zu einem dramatischen Einsatz mussten die Retter des RK-1 der ARA Flugrettung am Sonntagabend ausrücken. In St. Oswald in den Nockbergen war es zu einem schweren Unfall mit einem Skidoo gekommen.

Laut ersten Informationen war ein 34-jähriger Einheimischer mit seinem Skidoo rund 100 Meter abgestürzt. Der Unfall dürfte rund zwei Stunden lang unbemerkt geblieben sein, ehe ein Hüttenwirt den Schwerverletzten fand.

Das Unfallopfer wurde von der Crew des RK-1 vor Ort notfallmedizinisch versorgt und danach mit schweren Fußverletzungen ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.