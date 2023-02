19-jähriger Deutscher bei Skiunfall in Tirol tödlich verletzt

Ein 19-jähriger Deutscher ist am Sonntag bei einem Skiunfall im Außerfern tödlich verletzt worden. Der junge Mann geriet um die Mittagszeit im Skigebiet Neunerköpfle in Tannheim mit seinen Schiern auf einer Talabfahrt von der Piste ab und stürzte in einen angrenzenden Wald, wie die Polizei mitteilte.

Der Schwerverletzte wurde nach Erste-Hilfe-Maßnahmen vor Ort ins Krankenhaus nach Kempten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.