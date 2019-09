Mutter starb bei Schussunfall: Betroffenheit in Heimatgemeinde

Das Landeskriminalamt Steiermark übernahm die weiteren Ermittlungen im Fall. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an. Außerdem wurde eine Blut- und Harnuntersuchung beim Jungvater angeordnet, um herauszufinden, ob er getrunken hatte oder unter Einfluss anderer Mittel gestanden war.

Die Angehörigen und der 19-Jährige wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Wegen seines angegriffenen psychischen Zustandes musste der junge Mann in eine Nervenklinik gebracht werden. Bezüglich einer möglicherweise unsachgemäßen Verwahrung der Waffe wird noch ermittelt. „Noch ist nicht ganz klar, ob sie tatsächlich an der Wand hing und wem sie überhaupt gehört“, sagt Polizeisprecher Leo Josefus. Erkenntnisse zu diesen Fragen werden in den kommenden Tagen erwartet. Derzeit geht die Polizei von „grob fahrlässigem Handeln“ aus.