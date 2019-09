Schuss löste sich aus Waffe: Junge Mutter tot

Bei einem tragischen Unfall ist Mittwochnachmittag eine 19-Jährige in Hohenbrugg an der Raab, Steiermark, gestorben. Ihr Lebensgefährte hatte mit einer Hahnbüchsflinte hantiert. Dabei löste sich ein Schuss und verletzte die Frau tödlich.

Der 19-Jährige, seine gleichaltrige Freundin sowie deren dreieinhalb Jahre alter Sohn übersiedelten am Mittwoch aus dem Burgenland in des Wohnhaus der Mutter des Mannes. Am Abend waren das Paar und das Kind alleine zu Hause. Im Schlafzimmer nahm der junge Mann um 21.20 Uhr eine an der Wand aufgehängte Hahnbüchsflinte herunter. Aus bisher unbekannten Gründen löste sich plötzlich ein Schuss aus der vermeintlich ungeladenen Waffe und traf die 19-Jährige im Gesichts- und Halsbereich.

In Panik lief der Mann zu seinem nebenan wohnenden Onkel, der Rettung und Polizei verständigte. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod der Frau feststellen.

Waffe vermeintlich ungeladen

Nun ermittelt das Landeskriminalamt Steiermark. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an, zudem sollen Blut und Harn des 19-Jährigen auf eine etwaige Beeinträchtigung untersucht werden.

Die Angehörigen und der Lebensgefährte des Opfers mussten vom Kriseninterventionsteam Steiermark betreut werden. Wegen seines angegriffenen psychischen Zustandes musste der 19-Jährige in ein Spital eingeliefert werden.

Aufgrund des derzeit vorliegenden Erhebungsstandes wird von einem grob fahrlässigen Handeln ausgegangen. Betreffend der Verwahrung der Waffe sind ebenfalls weitere Erhebungen notwendig.