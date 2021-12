Mutmaßlicher Bankräuber in Villach festgenommen

Nachdem am 18. November eine Bank in Villach überfallen worden war, ist Anfang Dezember ein Tatverdächtiger festgenommen worden. „Der 28-jährige Beschuldigte befindet sich seit 5. Dezember in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Tat“, bestätigte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Identifizierung durch auffälliges Muttermal

Die Bank im Villacher Stadtteil Völkendorf war von einem mit einem Messer bewaffneten Mann überfallen worden. Er bedrohte die Mitarbeiter und flüchtete mit Bargeld. Der Räuber hat ein auffälliges Muttermal an der linken Wange - dieses dürfte auch bei der Identifizierung des mutmaßlichen Täters geholfen haben.