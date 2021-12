Tennengau: Mann nach Einnahme von Anti-Wurmmittel gestorben

In Salzburg soll von der Justiz geprüft werden, ob ein 87-jähriger Tennengauer an dem Anti-Wurmmittel "Ivermectin" gestorben ist. Der ORF Salzburg berichtete am Mittwoch, ein Arzt habe dem Covid-Patienten das Arzneimittel zur Behandlung der Corona-Erkrankung verschrieben. Die Todesursache ist noch unklar. Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, kündigte im APA-Gespräch die Übermittlung einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft an.

Der Pensionist ist am 27. November in einem Krankenhaus in Salzburg gestorben. Sein Hausarzt aus Hallein soll ihm Ivermectin verordnet haben, und der Patient soll das Medikament auch eingenommen haben. "Wir wissen das von einer Pflegekraft", erklärte Huss. Die ÖGK werde an die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Sachverhaltsdarstellung schicken und den Arzt bei der Ärztekammer anzeigen. Es werde geprüft, ob ihm der Kassenvertrag entzogen wird.